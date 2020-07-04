Büsem’de ilk temel atıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde yapılacak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) Projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla ilk temel atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in 31 Mart 2019 Mahalli Seçimleri öncesinde açıkladığı Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) Projesi’ne yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyon 800 bin metrekarelik alana kurulan BÜSEM’de ilk temel atma fıstıkçılar tarafından gerçekleşti. Temel atmaya katılan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök katıldı. Temel atma sonrası gıda toptancılarının BÜSEM’de yürütüğü çalışmalırını inceleyen Vali Gül ve Başkan Şahin, Gaziantep Gıda Toptancıları Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şerif Türk’den bilgi aldı.

Fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler, baharatçılar ve TIR dorsecileri tek bir merkezde toplayacak olan BÜSEM, sanayi kentin yeni imajı olacak. Merkezin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinden BÜSEM’i birbirine bağlayacak yeni yollar yapılırken sürdürürken projede 24 kilometrelik yol çalışması yapıldı. 1.8 milyon metreküp dolgu ve 500 bin metreküp yarma çalışması yapıldı.

“Fıstık üreticileri beraberinde sanayiyi geliştirdi”

Fıstıkçıların BÜSEM’de ki temel atmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her çalışmada destek veren Vali Gül’e teşekkür ederek , “İşin özü siz esnaflarsınız. Fıstık deyip geçilmemeli. Yeşil altın. Soframızın lezzeti, şehrin ekonomisi. Fıstık, Mezopotamya’nın, Doğu Akdeniz’in en büyük ürünü. Büyük bir nimet büyük bir bereket. 2014 yılında başkan olduğumuzda Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. Fıstık üretiminin artması için özel çalışma yaptık. Pandemi sonrası yenidünyada toprağı, suyu, havayı iyi yönetenler geleceğin iktidarı olacak. Sanayimizde içeriye dayalı üretimde neredeyse hepsinde fıstık var. Fıstık üreticileri beraberinde sanayiyi geliştirdi. Daha fazla üretmemiz, daha fazla tanıtmamız daha fazla tüketmemiz ve beraberinde daha fazla istihdam sağlamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Gatem artık kabına sığmıyor”

Gıda toptancılarını ziyaretinde ise Şahin, “Burası ticaretin, taşımacılığın, Gaziantep’in en önemli merkezi olacak. Birlikte başaracağız. Pandemi sonrası gıda çok önemli oldu. Sağlıklı kentler, tedarik zinciri ve gıda güvenliği ön plana çıktı. Bu yüzden burası daha önemli. Yeni düzende gıda sağlığı daha önemli. Gıda toptancıları üniversite ile iş birliği yapıyor bu çalışmada. GATEM artık kabına sığmıyor. Bir kişi daha iş bulsun kimse işsizim demesin diye çalışmak zorunda, üretme mecburiyetindeyiz. Bu eserleri birlikte yapacağız” dedi.

“Gaziantep’in aşılamayacak hiçbir problemi yok”

Gaziantep’in çok büyük bir ticari potansiyeli olduğuna değinen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Geçmişte ve bugün ticari potansiyelimizin olması, sonsuza kadar ticari potansiyelimizin olacağı anlamına gelmiyor. Bunu yenilememiz, muhafaza etmemiz lazım. Geçmişte 30 metrekarelik, 50 metrekarelik dükkanlar yeterken bugün yetmemeye başladı. Bugün BÜSEM, sadece fıstıkçılar için değil diğer sektörlerle irtibatlı olarak birlikte şehrin önünü açarak, şehrin ekonomisini geliştirerek şehirle birlikte bu ticari potansiyeli muhafaza etmeye çalışıyor. Fıstıkçılar bu sektörde en erken davranan oldu, birlikte iş yapma kültürünü gördük. Gaziantep birliğini bütünlüğünü muhafaza ederse, bu birlikte iş yapma kültürünü muhafaza ederse, aşılamayacak engeli, aşılamayacak hiçbir problemi yok. Zaman çok hızlı geçer ve bu proje hem yatırımcısına hem bu şehre hem de organize edenlerin gücüne güç katar” ifadelerini kullandı.

“İyi hizmet verip, yenilikleri yaptıkça bu durumdan daha iyiye gideceğiz”

Pandemi döneminde oluşan durağanlaşmanın ortadan kalktığını belirten Gül, “Sizlerin yaptığı iş çok önemli. Başkanımızı ve imkân verenlere teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin park yapması en kolayı. Bu işleri yapmak için ayrı bir vizyon gerekli. Ticaretin önünü açmak, alt yapıyı hazırlamak çok önemli. Ticaret, kalkınma olmazsa geriye düşeriz. İyi hizmet verip, yenilikleri yaptıkça bu durumdan daha iyiye gideceğiz. Büyükşehir öncülüğüyle her esnaf daha iyi yerde çalışacak” ifadelerine yer verdi.

“Büsem geleceğin ticaret merkezi olacak”

Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök, BÜSEM’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Büyükşehir belediyesi tarafından kurulmuş bu alan geleceğin ticaret merkezi olacak. Burası gelecekte bir Maarif olacak. Şöyle ifade etmek gerek ki dağları karaya karayı çeviren bir belediye başkanımız var. 10 sene sonra eski halinden başka bir ana gelir” sözcüklerine yer verdi.

“Bütün herkesten önce burayı bitireceğiz”

Gaziantep Gıda Toptancıları Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şerif Türk ise, “Pandemi döneminde durmadan çalıştık. Sahamız inşaata hazır. Çalışmaları yaparken bütçeyi düşündük. Bütün herkesten önce burayı bitireceğiz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi ile beraber çalışıyoruz. Bu inşaat öğrencilere de bir staj imkanı sunacak” diye konuştu.

