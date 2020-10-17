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Busenaz Sürmeneli: Tokyo'dan madalya ile dönmek istiyorum

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türk Boks tarihinin en başarılı sporcusu olarak dikkat çeken Busenaz Sürmeneli, kadınlar ve erkekler arasında alınan madalyalarda ilk sırada yer aldı. Milli boksör, "İnşallah Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyorum Her şey çok çalışmaktan ve istemekten geçiyor. Türk halkının dualarıyla Tokyo Olimpiyatları’nı madalya ile süslemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli: Tokyo'dan madalya ile dönmek istiyorum

Türk Boks tarihinin en başarılı sporcusu olarak dikkat çeken Busenaz Sürmeneli, kadınlar ve erkekler arasında alınan madalyalarda ilk sırada yer aldı. Boks tarihinde 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde eden Busenaz Sürmeneli, toplamda 9 madalya kazanan tek sporcu oldu.

Hazırlıkların çok iyi gittiğine vurgu yapan başarılı sporcu yaptığı açıklamada, "Takım olarak eski formumuza dönmeye çalışıyoruz. Pandemi arasından sonra dönüşte biraz zorlandık ama şu an tempomuz ve takımın enerjisi çok iyi durumda. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Londra’ya tam takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız ve dünya sıralamasında ilk üçteyiz. Kadın boksu açısından tarihimizde bu ilk. Takımımız çok genç ve çok iyi derecelere sahip sporcular var. Neden bizim takım 5’te 5 yaparak olimpiyatlara gitmesin. İnşallah Türk halkının desteği ile beraber bayrağımızı en üstte dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları’ndan madalya ile dönmek istediğini söyleyen Sürmeneli, "Her şey çok çalışmaktan ve istemekten geçiyor. İnşallah Türk halkının dualarıyla Tokyo Olimpiyatları’nı madalya ile süslemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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