Busenaz Sürmeneli'nin adı Bayburt'ta spor salonuna verildi

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin adı, Bayburt'ta bir spor salonuna verildi.

Bayburt Üniversitesince 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin isminin, üniversitenin spor salonuna verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Eğitim Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin spor açısından çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mete Gazoz'un olimpiyat altınıyla başlayan sürecini Busenaz'ın tamamladığını belirten Türkmen, "İki altın madalyayla biz ülke olarak 15 sıra geçtik. Busenaz'ın bizimle paylaştığı madalya, tüm dünyada yakın bir biçimde takip edilen ve ülkelerin gücünü gösteren o sıralamada Türkiye'nin 15 ülkenin önüne geçmesini sağladı. O madalya, bu kadar önemli bir sonucu sağlıyor. Bu altın madalya sadece boks branşında değil, pek çok açıdan tarihi bir madalya oldu. Bu madalya sahibini üniversitemizde ağırlıyor olmak bizim için çok büyük bir ayrıcalık." diye konuştu.

Rektör Türkmen, Busenaz'ın yüksek lisans eğitimi için de Bayburt Üniversitesini tercih ettiğini kaydederek, üniversitelerini tercihinden dolayı milli sporcuya teşekkürlerini sundu.

Busenaz'ın adını spor salonuna verme kararını, sporcunun yüksek lisans için üniversitelerini tercihinden önce aldıklarını aktaran Türkmen, "Yani biz Busenaz'a 'Spor salonuna ismini vereceğiz.' diye bir şey söylememiştik. Ama Busenaz bizi tercih etti. Busenaz her şeyden önce bu toprakların çocuğuydu, Trabzonlu. Bizim üniversitemiz spor anlamında pek çok ayırt edici vasfa sahip. Bayburt Üniversitesi, spor dediğimiz zaman tercih edilmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir üniversite." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli ise olimpiyat madalyasını kazanabilmek için 13 yıl gece gündüz çalıştığını söyledi.

Olimpiyatlara katılmadan önce sakatlık yaşadığını belirten Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Ben elimden ameliyat olduğumda doktorum bana 'Elini vurmadan istediğin her şeyi yapabilirsin.' demişti. Elim alçıdaydı, ben ertesi gün kalkıp antrenmanlara gittim. Çünkü bu benim çocukluk hayalimdi. Bunun için sabah akşam ne gerekiyorsa yaptım. Ne yapabiliyorsam en iyisini yapmaya çalıştım. Ağladığım zamanlar oldu. Antrenörümle kavga ettiğim zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedik. Çünkü bu madalyayı hedefliyorduk. Gittik, aldık ve geldik. Yarı finalden önce 'Bekleyin Türkiye'm, o madalya bize gelecek.' demiştim. Siz beklediniz, bize de getirmek nasip oldu."

Busenaz Sürmeneli, üniversitenin spor salonuna ismi verildiği için duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek, "Böyle yerlere belki de çocuklarımın, torunlarımın elinden tutup bahçesinde gezmek, 'Oğlum, kızım, burada benim adımın olduğu salon var.' demek nasip olacak. Umarım herkese bu tür duygular nasip olur. Size madalyamla birlikte geldim. Bu madalya herkese umut ışığı olsun. Ben bu sporla hiçbir zaman pes etmemeyi öğrendim. Yani ilk raundu kaybedebilirim ama ikinci raundu aslanlar gibi çıkar dövüşürüm. Kaybetsem bile dövüşürüm ben, her zaman iyi bir Busenaz izletmeye çalıştım. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Allah da bana böyle güzellikleri görmeyi nasip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayında dünya şampiyonluğu için yeniden ringe çıkacağını ifade eden başarılı sporcu, "Aslında ben bu sezonu kapatmıştım, katılmayacaktım ama İstanbul'da olacağını öğrendim. Bazı kişilere söz vermiştim, 'Sizi daha çok ağlatacağım.' diye, bu Dünya Şampiyonası'nda da sizi tekrar ağlatmak istiyorum. Bana ve bu takıma dua edin, güvenin. İstanbul'da da yine İstiklal Marşı'mızı gümbür gümbür okutacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından milli sporcunun isminin verildiği salon gezildi.

