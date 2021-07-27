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Busenaz tarihe geçerek çeyrek finalde

27.07.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boksta Kadınlar 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve olimpiyatlarda ringe çıkan ve galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu.

Busenaz tarihe geçerek çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

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Tokyo
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