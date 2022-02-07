Büşra Pekin açıkladı! "Amerika'dan malzeme gelmeyince kilo aldım"

“Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, “Rolüme Dilber ablanın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım” sözleriyle hazırlık sürecini anlattı. Dilber Ay’ın dilinin tek bir yöreye ait olmadığını, bu sebeple konuşmalar üzerine epey çalıştığını söyledi.

"KİLO ALMAM DAHA İYİ OLDU"

Rolü için kilo alan Pekin, “Rolün bir diğer zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım. Daha da iyi oldu” dedi.

Oyunculuk serüveninin Çok Güzel Hareketler Bunlar’da başladığını söyleyen Pekin, bundan mutsuz olmadığını söyledi ve “Konservatuar bitince BKM’de yazıp oynuyorduk, birden TV projesine dönüştü. Anlık olarak hareket edebilme yeteneğimi çok iyi geliştirdim burada” ifadelerini kullandı.

