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Büşra Pekin açıkladı! "Amerika'dan malzeme gelmeyince kilo aldım"

07.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dayı Şov bu hafta iki başarılı oyuncuyu, Nursel Köse ve Büşra Pekin’i ağırladı. Bu hafta vizyona giren “Dilberay” filminde başrolü oynayan Pekin, rolüne hazırlanırken neler yaşadığını anlattı, “Amerika’dan gerekli malzemeler gelmeyince role kilo alarak hazırlandım” dedi.

Büşra Pekin açıkladı! "Amerika'dan malzeme gelmeyince kilo aldım"

“Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, “Rolüme Dilber ablanın videolarını izleyerek hazırlandım. 60 yaşını izledim ama 19 yaşının empatisini kurarak o yıllara dönmeye çalıştım” sözleriyle hazırlık sürecini anlattı. Dilber Ay’ın dilinin tek bir yöreye ait olmadığını, bu sebeple konuşmalar üzerine epey çalıştığını söyledi.

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"KİLO ALMAM DAHA İYİ OLDU"

Rolü için kilo alan Pekin, “Rolün bir diğer zor yanı ise şu oldu. Pandemi öncesinde Amerika’dan bazı malzemeler gelecekti ama onlar gelmeyince fiziksel olarak benzeyebilmek için kilo aldım ve role böyle hazırlandım. Daha da iyi oldu” dedi.

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Oyunculuk serüveninin Çok Güzel Hareketler Bunlar’da başladığını söyleyen Pekin, bundan mutsuz olmadığını söyledi ve “Konservatuar bitince BKM’de yazıp oynuyorduk, birden TV projesine dönüştü. Anlık olarak hareket edebilme yeteneğimi çok iyi geliştirdim burada” ifadelerini kullandı.

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Büşra Pekin
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