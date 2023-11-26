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  4. Büşra Pekin'in Hasan Can Kaya isyanı! "Merakınızı son kez gidereyim..."

Büşra Pekin'in Hasan Can Kaya isyanı! "Merakınızı son kez gidereyim..."

26.11.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Çok Aşk filminde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Pekin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın başrollerini paylaştığı filmde Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel gibi isimler rol alıyor.

Filmin başrollerini paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Pekin iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Ekran Alıntısı

Pekin, Can Kaya ile karesini yayınlayarak "Hâlâ soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" dedi.

Film, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

Hasan Can Kaya'ya geçtiğimiz günlerde katılan Büşra Pekin en zorlandığı sahne için "Sevişme sahnesi" yanıtını vermişti.


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Büşra Pekin
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