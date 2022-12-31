Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nasıl zayıfladı? Büşra Pekin O Ses Türkiye sahnesinde! Görenler tanıyamadı

Büşra Pekin bu akşam, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu bu özel gecede Gitme Burdan Sen Olmadan Ben Asla Yaşayamam şarkısını seslendirecek. Performansı ve görüşünü ile dikkat çeken Büşra Pekin hakkında araştırmalar hız kazandı. Eski hali ile şimdiki hali arasında büyük fark olan Büşra Pekin'in nasıl zayıfladığı merak edilmeye başlandı. İşte Büşra Pekin hakkında tüm merak edilenler...

BÜŞRA PEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.

BÜŞRA PEKİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

**Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma

Hayat Bilgisi / Öğrenci

Bir Demet Tiyatro / Songül

Fırtına / Melahat

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra

Geniş Aile / Behice

Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun

Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe

Annem Uyurken / Defne

İşler Güçler / Ecevit Tersyatan

Kardeş Payı

Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:



Kutsal Damacana / Selen

Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt

Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice

Gişe Memuru / Nevra

Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk

İtirazım Var / Nebahat Kuzu

Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)

Nadide Hayat

Benim Adım Feridun / Hayal

Kolonya Cumhuriyeti / Mualla

Tatlım Tatlım / Tatlım

Fırıncının Karısı / Ferdane

Bayi Toplantısı / Övgü

DilberAy / Dilber Ay

BÜŞRA PEKİN NASIL ZAYIFLADI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir görünüme kavuştu. Yeni proje için zayıfladığını söyleyen Pekin, koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı. Büşra Pekin toplamda 15 kilo verdiğini açıkladı.

Büşra Pekin kilo verebilmek için şekerli ve gazlı içecekler içmedi. Diyet sırasında şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durdu. Mineral bakımından zengin olan maden suları ve suyu bol bol tüketti.

Ayrıca tatlılardan uzak durdu. Tatlı istediğini ise meyveli yoğurt tüketerek giderdi. Ve bu da hızla kilo almasını önledi.

Abur cuburu hayatından çıkardı. Gofret, bisküvi, çikolata gibi abur cuburları tamamen kesen Büşra Pekin diyet boyunca kalorisi yüksek bu besinlerden uzak durdu.



