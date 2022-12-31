Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nasıl zayıfladı? Büşra Pekin O Ses Türkiye sahnesinde! Görenler tanıyamadı

Büşra Pekin bu akşam, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu bu özel gecede Gitme Burdan Sen Olmadan Ben Asla Yaşayamam şarkısını seslendirecek. Performansı ve görüşünü ile dikkat çeken Büşra Pekin hakkında araştırmalar hız kazandı. Eski hali ile şimdiki hali arasında büyük fark olan Büşra Pekin'in nasıl zayıfladığı merak edilmeye başlandı. İşte Büşra Pekin hakkında tüm merak edilenler...
Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.
2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.
**Büşra Pekin dizileri:
En Son Babalar Duyar /Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! /Hatice
Büşra Pekin filmleri:
Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir görünüme kavuştu. Yeni proje için zayıfladığını söyleyen Pekin, koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı. Büşra Pekin toplamda 15 kilo verdiğini açıkladı.
Büşra Pekin kilo verebilmek için şekerli ve gazlı içecekler içmedi. Diyet sırasında şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durdu. Mineral bakımından zengin olan maden suları ve suyu bol bol tüketti.
Ayrıca tatlılardan uzak durdu. Tatlı istediğini ise meyveli yoğurt tüketerek giderdi. Ve bu da hızla kilo almasını önledi.
Abur cuburu hayatından çıkardı. Gofret, bisküvi, çikolata gibi abur cuburları tamamen kesen Büşra Pekin diyet boyunca kalorisi yüksek bu besinlerden uzak durdu.