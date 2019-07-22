Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Büyük Britanya'dan toplam 5 sporcu mücadele etti. Tek kadınlar kategorisinde milli tenisçi Büşra Ün, Büyük Britanya'dan Cornelia Oosthuizen'i 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1, Fransa'dan Zoe Maras'ı 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0, İtalyan rakipleri Giulia Valdo'yu 6-1, 6-0'lık setlerle ve Maria Paola Tolu'yu 6-0, 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvayı ilk sırada tamamladı.
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