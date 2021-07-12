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Bütün dünya bu faulü konuşuyor! İşte o an

12.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı. Heyecanla beklenen EURO 2020 finaline Chiellini'nin pozisyonu damga vurdu. Chiellini'nin Saka'ya yaptığı faul sosyal medyada çok konuşuldu.

Bütün dünya bu faulü konuşuyor! İşte o an

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere karşılaştı. Olaylı geçen maç, bitiminden sonra da çok konuşuldu. Chellini'nin Saka'ya faul yapması sosyal medyanın gündemini belirledi.

İngiltere ilk yarının 2. dakikasında Shaw ile gol attı ve İtalya'ya karşı 1-0 öne geçti. Golden sonra da uygun pozisyonlar bulan İngiltere elindeki şansı iyi bir şekilde değerlendiremedi ve maç 1-0 İngiltere üstünlüğüyle devam etti. İtalya maçın ilk yarısının ortalarında gol yakalamak için çabalasa da hiçbir fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-0 İngiltere'nin galibiyetiyle sona erdi.

  1. yarıda İtalya toparlandı. İngiltere kalesini abluka altına alan İtalyanlar maçın 67. dakikasında gol atarak skoru 1-1 yaptı. İtalya'nın atağında Bonucci kafa vuruşuyla golü attı ve sayıyı takımına kazandırdı. Maçın 90 dakikası 1-1 bitti ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda İtalya, İngiltere'yi penaltılarda 3-2 yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu.

CHİELLİNİ FAUL YAPTI

Maçın son anlarında Chiellini'nin Saka'ya yaptığı faul çok konuşuldu. Chiellini, Saka'nın formasından tuttu ve onun yere düşmesine neden oldu. Chiellini'nin bu pozisyonu sarı kart görmesine yol açtı.


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