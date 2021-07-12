Bütün dünya bu faulü konuşuyor! İşte o an

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere karşılaştı. Olaylı geçen maç, bitiminden sonra da çok konuşuldu. Chellini'nin Saka'ya faul yapması sosyal medyanın gündemini belirledi.
İngiltere ilk yarının 2. dakikasında Shaw ile gol attı ve İtalya'ya karşı 1-0 öne geçti. Golden sonra da uygun pozisyonlar bulan İngiltere elindeki şansı iyi bir şekilde değerlendiremedi ve maç 1-0 İngiltere üstünlüğüyle devam etti. İtalya maçın ilk yarısının ortalarında gol yakalamak için çabalasa da hiçbir fırsatları değerlendiremedi ve maç 1-0 İngiltere'nin galibiyetiyle sona erdi.
Maçın son anlarında Chiellini'nin Saka'ya yaptığı faul çok konuşuldu. Chiellini, Saka'nın formasından tuttu ve onun yere düşmesine neden oldu. Chiellini'nin bu pozisyonu sarı kart görmesine yol açtı.
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