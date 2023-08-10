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BUÜ’lü akademisyenin projesi ‘Apollonia’ya ışık tutacak

10.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in hazırladığı proje, Gölyazı’da yer alan Apollon Kutsal Alanı’nın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaracak.

BUÜ’lü akademisyenin projesi ‘Apollonia’ya ışık tutacak

BUÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Derya Şahin tarafından SOA-2022-112 numaralı “Antik Kentlerin Kurulmasında İnancın Rolü: Apollonia A.R. Örneği” isimli arkeolojik proje, BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi (ADEP) çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılar alınan Gölyazı Apollonia ad Rhyndacum Kentikazı çalışmalarının bir bölümünü de Kız Ada olarak isimlendirilen Apollon Kutsal Alanında yapılan çalışmalar oluşturuyor. Prof. Dr. Derya Şahin, hazırladığı proje ile mabet ve etrafında var olduğu tahmin edilen stoa ile tonozlu yapılar hakkında detaylı bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Derya Şahin; “Buradaki asıl amacımız, kutsal alanın ve mabedin mimarisini, buluntularını araştırmak, evrelerini tespit etmek, kentin kuruluşunda inancın rolünü ortaya koymaktır. Elde edilen verileri bilim dünyası, orada yaşayan halk ve ziyaretçilerin de paylaşımına açacağız. Kısa zamanda yaptığımız çalışmalarla, mabetteki duvarların özelliklerine bakarak Arkaik Döneme kadar gidebilen ve değişik zaman dilimleri içerisinde genişletilerek daha geniş bir mabedin bulunduğunu tespit ettik. Mabedin üst mimari elemanlarına; korniş buluntularına ait mimari parçalar açığa çıktı. Projenin ilerleyen aşamasında mabet ve etrafında var olduğu tahmin edilen stoa ile tonozlu yapılarla ilgili detaylı verilere ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Şahin, 3 yıl sürecek proje için toplam 400 bin TL destek sağlandığını da sözlerine ekledi.

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