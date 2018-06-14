Buvac, Daniel Comolli'den gelecek çağrıyı bekliyor...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi... Sarı- Lacivertliler, Boşnak teknik adam Zeljko Buvac ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen tecrübeli teknik adam, Sportif Direktör Damien Comolli'den gelecek haberi bekliyor. Fransız futbol adamının Aykut Kocaman'la da hergün görüştüğü öğrenildi.

(TaKVİM)





