'Büyü' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgınının azalmasıyla sınırlı sayıda konukla programına devam ediyor.

Dün gerçekleşen yayında, programa katılan Azerbaycanlı Tuğçe Aziova , "Büyüye inanmıyorum. Büyü var mı yok mu? Herkes çok inanıyor. Her yerde, herkes baktırıyor ediyor..." sorusuyla dikkat çekti.

Soru karşısında "Keşke hiç olmasaydı" diyen Nihat Hatipoğlu, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"CİN DİYORUZ YA ONLARDAN İSTİFADE EDEREK..."

"Ama büyü vardır. İki tür büyü vardır. Sihir ve büyü. Bir el çabukluğu, göz boyama falan... Bir de büyünün hakikati vardır. Büyünün gerçekliği de kişiyi etkileme veya bir kısım diğer yaratıklardan, cin diyoruz ya onlarda istifade ederek. Yani onlar güya cinleri, cinler de güya onları kullanarak bu tür faaliyetleri yapıyorlar.



Sihrin gerçekliği var. Ama sihir var diye, sihirbazlara, kahinlere, fala bakanlara gitmeyeceğiz. Büyük günahlardan biridir." yanıtını verdi.



