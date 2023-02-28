Büyük beden model Ashley Graham 'cennetten gönderildi' notuyla paylaştı

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 3 çocuk annesi olan kıvrımlı model moda dünyasında büyük bedene bakışı değiştiren isimler arasında...

Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham, Dolce Gabbana ile anlaştı.

Marka için davetten davete koşan kıvrımlı model sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Ashley Graham beyaz elbisesiyle verdiği pozları "Cennetten gönderildi" notuyla paylaştı.

Kıvrımlı modele "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

