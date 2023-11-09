Büyük beden model Ashley Graham kıvrımlarını sergiledi! Parlak tarzı dikkat çekti

35 yaşında 3 çocuk annesi Ashley Graham moda dünyasında adından en çok söz ettiren modeller arasında. Küçük yaşlarda sektörde zorbalığa uğrayan model şimdilerde büyük beden akımının öncü isimlerinden.

Artık podyumların hem yeni süper starları hem de uzun yıllar boyunca en ünlü yüzleri olmuş olan tecrübeli modelleri ile büyük defilelerde sahne alan Graham en çok aranan isimler arasında da bulunuyor.

Her davete katılan Graham son olarak parlak tarzıyla dikkat çekti. Şeffaf detaylı elbisesinin altına beyaz iç çamaşırlarını giyerek kıvrımlarını sergileyen güzel model hayranlarını mest etti.

“20 yıldır aslında hiçbir şey değişmedi” diyen Graham daha bu konuda yapılacak çok şey olduğunu söylüyor ve "Benim işim, hangi bedende olurlarsa olsunlar, kadınların kendilerini gerçekten iyi hissetmelerini sağlamak” diyerek bu konudaki misyonunu sürdürmeye devam edeceğinin altını çiziyor.









