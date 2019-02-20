"Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" oluşumu tanıtıldı

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, oluşuma Beşiktaş Kulübünün kongre üyelerinden Ali Rıza Dizdar sözcülük ederken, eski Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır ile siyah-beyazlı camiadan Hasan Bozkurter, Nazmi Koca, Batur Gültekin, Hakan Aksoy ve Zafer Çetintaş toplantıda hazır bulundu.

Dizdar yaptığı açıklamada, "Beşiktaş değerlerini korumak ve bunları yeni nesillere aktarmak için bir araya gelmiş Beşiktaşlılarız. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumayı amaç edinen, Beşiktaş'ın geleceğini tehdit eden mali sorunların aşılması, giderek aşınan değerlerin korunması ve geliştirilmesi için güçlerini birleştiren gönüllüleriz. Divan kurulu üyeliği, kongre üyeliği ya da başka sıfatlarımızdan önce eşitler arası bir dayanışma ile hareket edenleriz. Kaygılıyız çünkü Beşiktaş'ın çıkarlarının korunmadığını, mali sorunlara kalıcı çözümler üretilmediğini, idari ve yönetim anlayışıyla Beşiktaş duruşundan uzaklaşıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Birleştirici bir yönetim istediklerini vurgulayan Dizdar, "Amacımız, ayrıştıran, sportif başarıya, paraya gereğinden fazla önem veren sisteme karşı dik duruş göstermek. Beşiktaş'ın geçmişten gelen teamüllerini, geleneği ve saygı çerçevesinde oluşan değerler bütününü savunuyoruz. Beşiktaşlıları ayrılık ve gayrılıkları unutmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Beşiktaş'ın geleceğini savunmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Çağrımıza kulak verin, gelin Büyük Beşiktaş Yürüyüşü'nü başlatalım." ifadelerini kullandı.