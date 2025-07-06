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Büyük Britanya Grand Prix'sini Lando Norris kazandı!

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanya Grand Prix'sini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Büyük Britanya Grand Prix'sini Lando Norris kazandı!

Sezonun 12'nci yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'si, İngiltere'nin Northamptonshire'de bulunan Silverstone Pisti'nde düzenlendi. 52 tur üzerinden yapılan yarışı Norris, 1 saat 37 dakika 15.735 saniyelik süreyle ilk sırada tamamladı ve bu sezonki 4'üncü galibiyetini kazandı.

McLaren takımının bir diğer pilotu Norris'in Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri, Norris'in 6.812 saniye gerisinde ikinci olarak tamamladı. 3'üncü sırada ise Sauber'in Alman pilotu Nico Hulkenberg yer aldı.

Sıradaki yarış olan sezonun 13'üncü yarışı Belçika Grand Prix'si 27 Temmuz'da gerçekleşecek.

LANDO NORRIS EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Büyük Britanya Grand Prix sini Lando Norris kazandı! 1

İngiliz pilot Lando Norris, damalı bayrağı gören ilk isim olarak evinde ilk kez kazandı. Piastri ikinci sırayı aldı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da kazandı.

İLK 5 SIRA ŞU ŞEKİLDE...

Büyük Britanya Grand Prix sini Lando Norris kazandı! 2

Büyük Britanya Grand Prix'in ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde...

PİLOTLAR:

  1. Oscar Piastri: 234 puan

  2. Lando Norris: 226 puan

  3. Max Verstappen: 165 puan

  4. George Russell: 147 puan

  5. Charles Leclerc: 119 puan

TAKIMLAR:

  1. McLaren: 460 puan

  2. Ferrari: 222 puan

  3. Mercedes: 210 puan

  4. Red Bull: 172 puan

  5. Williams: 59 puanBu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Mercedes-Benz Red Bull McLaren Ferrari Formula 1 Max Verstappen Charles Leclerc
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