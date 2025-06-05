Büyük buluşma tekrar gerçekleşebilir! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo tekrar bir araya gelebilir

Inter Miami'de forma giyeno yıldız isim Lionel Messi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

ESPN'nin haberine göre, Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Inter Miami ile sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'ye astronomik bir maaş teklif edileceği belirtildi.

YENİDEN BULUŞUYORLAR

Transferin gerçekleşmesi durumunda Messi, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo ile tekrar aynı ligde boy gösterecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter Miami ile 20 resmi maçta görev yapan Lionel Messi, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.