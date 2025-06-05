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Büyük buluşma tekrar gerçekleşebilir! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo tekrar bir araya gelebilir

Inter Miami ile olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Lionel Messi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Kulübü ile henüz sözleşme yenilemeyen Lionel Messi, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar...

Büyük buluşma tekrar gerçekleşebilir! Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo tekrar bir araya gelebilir
Berker İşleyen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Inter Miami'de forma giyeno yıldız isim Lionel Messi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

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ESPN'nin haberine göre, Suudi Arabistan Yatırım Fonu, 37 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Inter Miami ile sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'ye astronomik bir maaş teklif edileceği belirtildi.

YENİDEN BULUŞUYORLAR

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Transferin gerçekleşmesi durumunda Messi, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo ile tekrar aynı ligde boy gösterecek.

SEZON PERFORMANSI

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Bu sezon Inter Miami ile 20 resmi maçta görev yapan Lionel Messi, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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