"Büyük Galaxy Çekilişi" Samsung Mağazaları’nda

İSTANBUL (AA) - Samsung Mağazalarına 22 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında gelerek yeni Galaxy Note20 ile tanışanlar, başta Galaxy S20 Ultra ve Galaxy A71 olmak üzere çeşitli hediyeleri kazanma fırsatı yakalıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Büyük Galaxy Çekilişi”, 22 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında, 22 şehirdeki toplam 139 Samsung mağazasında geçerli olacak.

Çekiliş kapsamında, Samsung Mağazaları’na gelerek Samsung’un yeni amiral gemisi, Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra ile tanışan ziyaretçiler, çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.

Samsung mağazalarından birine giderek, Galaxy Note20 veya Galaxy Note20 Ultra cihazlarını deneyimlenmesinin ardından verilecek QR kodunu taratıp yönlendirilen sayfada gerekli bilgileri girmek yeterli olacak.

Kampanyaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle 1 kişi Galaxy S20 Ultra, 2 kişi Galaxy A71, 5 kişi Galaxy Buds+, 10 kişi AKG Y-400 Kablosuz Kulaklık, 20 kişi Kablosuz Şarj Standı ve 50 kişi Taşınabilir Şarj Cihazı kazanacak.

Çekilişler, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak ve kazananlar 25 Eylül Cuma günü Takvim Gazetesi’nden ve Samsung internet sitesinden duyurulacak.

