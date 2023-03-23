YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Büyük sel afetinde yıkılan müftülük binasının temeli yeniden atıldı

Büyük sel afetinde yıkılan müftülük binasının temeli yeniden atıldı

23.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinde hasar gördüğü için yıkılan müftülük binasının yeni temeli atıldı.

Büyük sel afetinde yıkılan müftülük binasının temeli yeniden atıldı

Kastamonu’da, 11 Ağustos 2021’de yaşanılan sel felaketinde hasar gördüğü için yıkılan Bozkurt İlçe Müftülük binasının yerine yeni bir proje ile yeniden bina yapılacak. Yapımına başlanan müftülük binasının temeli Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın katılımı ile atıldı.
Temeli atılan yeni hizmet binasında Kur’an kursu, gençlik merkezi ve müftülük hizmet binası yer alacak. İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından yapılan dua sonrası Vali Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından inşa edilecek binanın temeline ilk beton döküldü.

Törende İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Abana Kaymakamı Salih Ağar ve İl Müftüsü Mustafa Bilgiç de hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıKastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Tuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralıTuzla’da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı
Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlamasıÖğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
12:57
İkindi
16:23
Akşam
19:06
Yatsı
20:27
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.