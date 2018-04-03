Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Nihat Doğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından sosyal medyadan paylaştığı, ''Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çekmişti.

Nihat Doğan, önceki gün Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'la buluşmuş ve Instagram adresinden küfürlü bir paylaşımda bulunarak, attığı fotoğrafla kendini savunmuştu.

ÖZGECAN ASLAN'IN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Çok geçmeden Nihat Doğan'ın yaptığı bu paylaşıma, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan çok sert tepki geldi ve Aslan, Nihat Doğan'la buluştuğuna pişman olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı.

Mehmet Aslan, ''Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum'' dedi.

FOTOĞRAF 2 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ!

Ses sanatçısı Onur Akay ise, o fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini iddia etti ve arkasındaki gerçekleri yazdı: