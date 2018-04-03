Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Nihat Doğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından sosyal medyadan paylaştığı, ''Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çekmişti.
Nihat Doğan, önceki gün Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'la buluşmuş ve Instagram adresinden küfürlü bir paylaşımda bulunarak, attığı fotoğrafla kendini savunmuştu.
ÖZGECAN ASLAN'IN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
Çok geçmeden Nihat Doğan'ın yaptığı bu paylaşıma, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan çok sert tepki geldi ve Aslan, Nihat Doğan'la buluştuğuna pişman olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı.
Mehmet Aslan, ''Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum'' dedi.
FOTOĞRAF 2 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ!
Ses sanatçısı Onur Akay ise, o fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini iddia etti ve arkasındaki gerçekleri yazdı:
''Şimdi açıklayacağım konu ise çok daha vahim!
Özgecan Aslan'ın ailesi 2 yıl önce bir program için İstanbul'a gelmişler ve dönerken, havaalanına çok yakın bir yerde oturup kahve içiyorlarmış.
Bu arada gün boyu görüşmek için Mehmet Bey'i telefonla arayan Nihat, nerede olduklarını öğrenince 15 dakika sonra yanlarına gitmiş.
Nihat, acılı adamın ayaklarına kapanırcasına özür dilemiş, af dilemiş ve neticesinde sohbeti bitirerek aile oradan ayrılmış.
Orada çekilen bu fotoğrafı, kalkıp 2 yıl aradan sonra yayınlanmasına ne diyeceksiniz?
Ben de Mehmet Bey'in, 'Nihat Doğan’ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum.' açıklamasına katılıyorum ve Nihat Doğan'a şunu söylemek istiyorum:
Başkalarının acıları üzerinden kendi egonuzu tatmin etmeyin, battıkça batıyorsunuz!''
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