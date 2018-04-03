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Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Onur Akay, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan’ın Nihat Doğan’la 2 yıl önce buluştuğunu iddia etti ve o fotoğrafın arkasındaki gerçeği açıkladı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Nihat Doğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından sosyal medyadan paylaştığı, ''Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çekmişti.

Nihat Doğan, önceki gün Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'la buluşmuş ve Instagram adresinden küfürlü bir paylaşımda bulunarak, attığı fotoğrafla kendini savunmuştu.

ÖZGECAN ASLAN'IN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Çok geçmeden Nihat Doğan'ın yaptığı bu paylaşıma, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan çok sert tepki geldi ve Aslan, Nihat Doğan'la buluştuğuna pişman olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı.

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koyduÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu

Mehmet Aslan, ''Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum'' dedi.

FOTOĞRAF 2 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ!

Ses sanatçısı Onur Akay ise, o fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini iddia etti ve arkasındaki gerçekleri yazdı:

''Şimdi açıklayacağım konu ise çok daha vahim!

Özgecan Aslan'ın ailesi 2 yıl önce bir program için İstanbul'a gelmişler ve dönerken, havaalanına çok yakın bir yerde oturup kahve içiyorlarmış.

Bu arada gün boyu görüşmek için Mehmet Bey'i telefonla arayan Nihat, nerede olduklarını öğrenince 15 dakika sonra yanlarına gitmiş.

Nihat, acılı adamın ayaklarına kapanırcasına özür dilemiş, af dilemiş ve neticesinde sohbeti bitirerek aile oradan ayrılmış.

Orada çekilen bu fotoğrafı, kalkıp 2 yıl aradan sonra yayınlanmasına ne diyeceksiniz?

Ben de Mehmet Bey'in, 'Nihat Doğan’ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum.' açıklamasına katılıyorum ve Nihat Doğan'a şunu söylemek istiyorum:

Başkalarının acıları üzerinden kendi egonuzu tatmin etmeyin, battıkça batıyorsunuz!''

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Anahtar Kelimeler:
nihatdoğan Özgecan Aslan Mehmet Aslan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şu Nihat DOĞAN denen müsvettenin lafını adamdan sayıp dinliyorlar ya daha bir şey demiyorum.
bu nihat denen pisliği atın bu ülkeden,çıkarın vatandaşlıktan,nereye ...iktir olup gidiyorsa gitsin be..
ben nihat doğanın piskolojisinin bozuk olduğuna inanıyorum. ve medyanında bu adamın durumunu kullandığını düşünüyorum. yaptığı yorumları da cehaletinden yapıyor. bir gün bir yerde patlayabilir. inş kendine veya çevresine zarar vermez.
Sendemi mehmet aslan acaba bu kadar tepki olmasaydı böyle bir açıklama yapacakmıydın.
Yalakalığın sınır tanımaz yükselişiyle onur duyan kimlikler aynı şekildeki şahsiyetlerce ödüllendirilmiş olmanın hezeyanını görmeyi düşünemezler...tükenmişliğin sınır tanımaz yükselişi!
Mehmet Aslan bey siz hiç merak etmeyin Nihat Doğan'ın ne kadar karaktersiz olduğunu durum ve şartlara göre her kılığa girebilecek medya maymunu menfaatçi bir zavallı olduğunu herkes biliyor zaten. Sanatçıligi da insanlığı kadar berbat.
Nihat efendi deneni adan yerine koyanlara yaziklar olsun.
Eğer nihat dogan gercekten özür dileseydi, kamuoyuna soylerdi. Nihatin hayati an bean tvlerde zaten. tv lerde efelenip tenhada özür dileyecek kadar karaktersiz degil dir Nihat. sadece gerçek leri kapatmak için mecburen 2yil önce ki fotoğraf demek zorunda kaldi. Allah Özgecan in babasini da nihati da nasıl biliyor sa öyle yapsin.
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