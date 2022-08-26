Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de son buldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 14 kilometrelik "Zafer Yürüyüşü" Kocatepe'de sona erdi.

Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden yola çıkan vatandaşlar, 14 kilometre boyunca yürüdü.

Sabaha karşı Kocatepe'ye ulaşan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

100 yıl önce Büyük Taarruz'un başladığı 05.00'de 100 pare top atışı yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz