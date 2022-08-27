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Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi

27.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da şehitliklerde tören düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe ve Giresunlular şehitliklerinde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığınca düzenlenen Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'ndeki törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Güneş, törende, 26 Ağustos'ta Kocatepe'de şafak sökerken başlayan ve binlerce kahraman şehidin kanlarıyla sulanan bu topraklarda Büyük Taarruz'un dünyada emsali görülmemiş kahramanlıklarla 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin zafere ulaştığını söyledi.

Bu toprakların Albay Reşat Bey gibi onurlu insanların verdiği çetin mücadelelerle, akıttığı kanla yoğrularak vatan oluğunu vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Onlar, Çiğiltepe'yi uğruna döktükleri sadece kanlarla değil, faziletleriyle vatan yapmışlardır. Albay Reşat Bey ve arkadaşları vatan toprakları uğruna ölmek kadar verilen söz ve istenilen vazife uğrunda hiç tereddüt etmeden can verebileceğinin çarpıcı bir örneği olmuştur. Bu uğurda her Türk askeri, gerektiğinde Albay Reşat Bey olmaya hazırdır."

Konuşmanın ardından Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, Belediye Başkanı Erdal Karaman ve ilçe protokolü, şehitlik ziyaretinde bulundu, mezarlara karanfil bıraktı.

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene, ilçe protokolünün yanı sıra Büyük Taarruz Bisiklet Turu ile yürüyüş etkinlikleri kapsamında şehitliğe gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.

İscehisar ilçesinde, Giresunlular Şehitliği'nde de tören yapıldı.

Programa, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş ve ilçe protokolü katıldı.

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