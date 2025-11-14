SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Büyük umutlarla Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor!

Galatasaray'dan Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da mutsuz durumda. Bayern'e transfer olduktan beri forma şansı bulamayan Fransız oyuncu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Büyük umutlarla Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor!
Emre Şen
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey hakkında kararı verdi. Alman kulüp, Sacha Boey için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

ALMANYA'DA TUTUNAMADI

Büyük umutlarla Bayern Münih e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor! 1

Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası Bayern Münih'e büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Almanya'da istenilen katkıyı verememişti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Büyük umutlarla Bayern Münih e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor! 2

Galatasaray'ın Sacha Boey'u yarım sezonluk kiralamak için Alman devi Bayern Münih ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bayern Münih'ten ayrılıp düzenli bir şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Boey, Galatasaray ile anlaşılması durumunda İstanbul'a geri dönecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe Beko, Hapoel Tel Aviv'i ezdi geçti!F.Bahçe Beko, Hapoel Tel Aviv'i ezdi geçti!
Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler... Osimhen, milli takımda da durdurulamıyor! Uzatmalarda neler yaptı neler...
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray FC Bayern Münih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.