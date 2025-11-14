Büyük umutlarla Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey, İstanbul devine geri dönüyor!

Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey hakkında kararı verdi. Alman kulüp, Sacha Boey için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

ALMANYA'DA TUTUNAMADI

Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası Bayern Münih'e büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Almanya'da istenilen katkıyı verememişti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Sacha Boey'u yarım sezonluk kiralamak için Alman devi Bayern Münih ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bayern Münih'ten ayrılıp düzenli bir şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Boey, Galatasaray ile anlaşılması durumunda İstanbul'a geri dönecek.