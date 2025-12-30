SPOR

İbrahim Gümüştekin'e saldırıda 'Daltonlar-Redkitler' detayı! Çete savaşları tribüne mi sıçradı? Akıllara 11 Ocak geldi

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Gültekin'in 11 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 11 Ocak'taki saldırıda Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmiş, saldırının arkasında ise Daltonlar-Redkitler çatışmasının olduğu belirlenmişti. Barış Boyun'un liderliğindeki Daltonlar çetesiyle ilgili hazırlanan iddianamede Gümüştekin'in ismi de yer almış; Gümüştekin’in örgüt üyesi olmadığı fakat Boyun ile bağlantı içinde olduğu iddia edilmişti.

MYNET DETAY | Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gümüştekin’in 11 Ocak 2024 tarihinde de benzer bir saldırının hedefi olduğu ortaya çıktı.

ARKASINDAN DALTONLAR-REDKİTLER HESAPLAŞMASI ÇIKMIŞTI

Saldırı, kamuoyunda yankı uyandıran suç örgütleri arasındaki çatışmaları yeniden gündeme getirdi. 11 Ocak'ta 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu’nun hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasında Daltonlar ile Redkitler arasında yaşanan hesaplaşmanın bulunduğu belirlenmişti.

GÜMÜŞTEKİN'İN İSMİ DALTONLAR İDDİANAMESİNE GİRDİ

Öte yandan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı Daltonlar çetesiyle ilgili hazırlanan iddianamede de İbrahim Gümüştekin’in ismine yer verilmişti.

"BARIŞ BOYUN İLE BAĞLANTI İÇİNDE" İDDİASI

İddianamede, Gümüştekin’in örgüt üyesi olmadığı ancak örgüt yöneticilerinden Zafer Boyun ile bağlantı içinde olduğu belirtilmiş; Fenerbahçe tribünlerinde Zafer Boyun’a ait atkıların açtırıldığı iddiasına da yer verilmişti.

Son saldırının bu dosyalarla bağlantılı olup olmadığı araştırılırken, polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

