SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe'de erken veda... 2 isim yolcu

Süper Lig’de puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadroda radikal değişiklikler yapmayı planlıyor. Yönetim, performans ve tavırlarıyla beklentilerin altında kalan isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor ve teklif gelmesi durumunda transferleri gerçekleştirmeye hazır. İşte o isimler ve detaylar...

Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe'de erken veda... 2 isim yolcu
Berker İşleyen
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'e şampiyonluk şarkılarıyla başlayan ancak ligin ilk 9 haftasının sonunda yaşadığı puan kayıplarının ardından ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasında kadroda radikal değişikliklere hazırlanıyor.

JHON DURAN KAYIP

Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe de erken veda... 2 isim yolcu 1

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken tavırlarıyla da taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor. Benfica maçının rövanşında sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü ile yollar devre arasında ayrılacak.

'MOURINHO İÇİN GELDİM'

Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe de erken veda... 2 isim yolcu 2

Fenerbahçe’yi Mourinho için tercih ettiğini söyleyen genç golcünün aklının Premier Lig’de olduğu belirtiliyor. Aston Villa’da geçirdiği muhteşem sezon sonrası rekor ücretle Al Nassr’a transfer olan Duran ile Barcelona, Manchester United, Chelsea ve PSG ilgileniyordu.

SZYMANSKİ DE YOLCU

Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe de erken veda... 2 isim yolcu 3

Sarı-Lacivertliler'de gönderilmesi beklenen isimlerden bir diğeri de sezon başında Lyon’un kapısından dönen Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe’yi kafasında bitiren ve taraftar tepkisinden rahatsız olan Polonyalı, takımdan ayrılmakta kararlı. Sarı lacivertli yönetim 10 milyon avro getirene Szymanski’yi vermeye hazır. (Türkiye)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'den Arda Güler için transfer açıklaması!Real Madrid'den Arda Güler için transfer açıklaması!
İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfrettiİkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ayrılık fenerbahçe mourinho Sebastian Szymanski Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.