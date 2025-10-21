Büyük umutlarla gelmişti, devre arası gidiyor! Fenerbahçe'de erken veda... 2 isim yolcu

Süper Lig'e şampiyonluk şarkılarıyla başlayan ancak ligin ilk 9 haftasının sonunda yaşadığı puan kayıplarının ardından ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasında kadroda radikal değişikliklere hazırlanıyor.

JHON DURAN KAYIP

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken tavırlarıyla da taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor. Benfica maçının rövanşında sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü ile yollar devre arasında ayrılacak.

'MOURINHO İÇİN GELDİM'

Fenerbahçe’yi Mourinho için tercih ettiğini söyleyen genç golcünün aklının Premier Lig’de olduğu belirtiliyor. Aston Villa’da geçirdiği muhteşem sezon sonrası rekor ücretle Al Nassr’a transfer olan Duran ile Barcelona, Manchester United, Chelsea ve PSG ilgileniyordu.

SZYMANSKİ DE YOLCU

Sarı-Lacivertliler'de gönderilmesi beklenen isimlerden bir diğeri de sezon başında Lyon’un kapısından dönen Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe’yi kafasında bitiren ve taraftar tepkisinden rahatsız olan Polonyalı, takımdan ayrılmakta kararlı. Sarı lacivertli yönetim 10 milyon avro getirene Szymanski’yi vermeye hazır. (Türkiye)