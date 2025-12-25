Galatasaray'da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle ''vedalaşıyoruz''

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu gündeme dair soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi transfer dönemiyle alakalı söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

2 İSMİN AYRILIĞINI DUYURDU!

Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var." dedi.

AHMED KUTUCU İÇİN RAKAM VERDİ...

Abdullah Kavukcu, "Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz." diye konuştu.

''BİZİM VE OKAN HOCA'MIZIN İSTEDİĞİ ORTA SAHAYI 28 OCAK’TAN ÖNCE VERMİYORLAR''

Abdullah Kavukcu, "Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar kadrolarındaki iyi isimleri bırakmıyor. Bunları alamadıktan sonra sadece transfer yapmak için yapmanın bir anlamı yok. Kaldı ki biz de başarılı ekibi koruyacağız. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi’nde bu takımla iki maça daha çıkacağız. Bizim ve Okan Hoca'mızın istediği orta sahayı 28 Ocak’tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor." dedi.

''KADRO MALİYETİ KURALI BULUNUYOR...''

Abdullah Kavukcu, "Galatasaray’ın şu an itibariyle hala 100 milyon'luk bir limiti var. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de var. UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerinde yüzde 70’lik bir “Kadro maliyet kuralı” bulunuyor. Avrupa’da yer alan ve UEFA lisansına sahip bir kulüp olarak buna uyma zorunluluğumuz bulunuyor.'' ifadesinde bulundu.

''BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MAAŞI 3 MİLYON EURO...''

Abdullah Kavukcu, "Barış Alper Yılmaz için yazın Suudi Arabistan’dan gelen teklif son olarak 29 milyon euro'ydu. 50 milyon euro'yu bulmadan neden satalım? Barış Alper Yılmaz’ın maaşı 3 milyon euro karşılığı TL. Bir de bonusları var." ifadelerinde bulunarak sözlerine son verdi.