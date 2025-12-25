SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle ''vedalaşıyoruz''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da yer aldı. Toplantıda Abdullah Kavukcu'nun yollarını ayıracakları 2 ismi açıklaması gündem oldu. | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle ''vedalaşıyoruz''
Burak Kavuncu
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu gündeme dair soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi transfer dönemiyle alakalı söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

2 İSMİN AYRILIĞINI DUYURDU!

Galatasaray da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle vedalaşıyoruz 1

Abdullah Kavukcu, "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var." dedi.

AHMED KUTUCU İÇİN RAKAM VERDİ...

Galatasaray da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle vedalaşıyoruz 2

Abdullah Kavukcu, "Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz." diye konuştu.

''BİZİM VE OKAN HOCA'MIZIN İSTEDİĞİ ORTA SAHAYI 28 OCAK’TAN ÖNCE VERMİYORLAR''

Galatasaray da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle vedalaşıyoruz 3

Abdullah Kavukcu, "Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar kadrolarındaki iyi isimleri bırakmıyor. Bunları alamadıktan sonra sadece transfer yapmak için yapmanın bir anlamı yok. Kaldı ki biz de başarılı ekibi koruyacağız. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi’nde bu takımla iki maça daha çıkacağız. Bizim ve Okan Hoca'mızın istediği orta sahayı 28 Ocak’tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor." dedi.

''KADRO MALİYETİ KURALI BULUNUYOR...''

Galatasaray da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle vedalaşıyoruz 4

Abdullah Kavukcu, "Galatasaray’ın şu an itibariyle hala 100 milyon'luk bir limiti var. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de var. UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerinde yüzde 70’lik bir “Kadro maliyet kuralı” bulunuyor. Avrupa’da yer alan ve UEFA lisansına sahip bir kulüp olarak buna uyma zorunluluğumuz bulunuyor.'' ifadesinde bulundu.

''BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MAAŞI 3 MİLYON EURO...''

Galatasaray da şok ayrılıklar! Abdullah Kavukcu: İki isimle vedalaşıyoruz 5

Abdullah Kavukcu, "Barış Alper Yılmaz için yazın Suudi Arabistan’dan gelen teklif son olarak 29 milyon euro'ydu. 50 milyon euro'yu bulmadan neden satalım? Barış Alper Yılmaz’ın maaşı 3 milyon euro karşılığı TL. Bir de bonusları var." ifadelerinde bulunarak sözlerine son verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!
Dursun Özbek'ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! Dursun Özbek'ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Yusuf Demir Berkan Kutlu Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray Abdullah Kavukçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.