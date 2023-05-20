Büyük umutlarla gelmişti, sezon biter bitmez gönderiliyor! Galatasaray'da beklenmedik veda

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da kadroya katılacak isimler kadar bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, büyük umutlarla transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun transferi gündemin ilk sırasında...

ERDEN TİMUR AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Zaniolo hakkında açıklamalarda bulunan Timur, Nicolo Zaniolo'ya pek çok teklif olduğunu ifade etmiş ve önümüzdeki yaz sürecin netleşeceğini belirtmişti. İtalya'dan birçok kulübün talip olduğu 23 yaşındaki hücumcu, büyük ihtimalle gelecek transfer döneminde Türkiye'ye veda edecek.

DEVLER PEŞİNDE

Milan ve Inter gibi büyük kulüplerin listesinde olan Zaniolo, ayrıca hiç adı duyulmayan pek çok kulüp tarafından da ciddi şekilde takip ediliyor. Yetenekli oyuncuyu gözlemleyen Avrupa devleri, gelecek yaz teklif yapmayı ve bu işi bitirmeyi planlıyorlar.

SÖZLEŞMEYE 'PAY' MADDESİ!

Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 35 milyon euro olduğu için transfer ihtimalinin zor olduğu söylenirken, esas detaylar ise bambaşka!

Avrupa ekipleri, Galatasaray ile 23 milyon euro bandında anlaşmaya çalışmayı planlarken, sonraki satıştan pay ile de transferin rahatlıkla tamamlanacağını öngörüyorlar.

