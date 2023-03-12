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Büyük umutlarla gitmişti, Acun Ilıcalı'nın takımından ayrılmak istiyor! Ozan Tufan'dan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'e transfer telefonu

12.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Watford'a kiralık olarak giderek İngiltere macerasına başlayan Ozan Tufan, son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutarken gittiği günden bu yana mutsuz olduğu yönünde haberler çıkmaya devam ediyor. İngiltere'deki oyuna uyum sağlayamadığını her fırsatta dile getiren tecrübeli oyuncudan Türkiye'ye dönüş için beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Büyük umutlarla gitmişti, Acun Ilıcalı'nın takımından ayrılmak istiyor! Ozan Tufan'dan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'e transfer telefonu

Fenerbahçe'den Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ozan Tufan, takımdaki en çok forma giyen oyuncu olmasına rağmen yeni takımına bir türlü uyum sağlayamadı. Daha önce İngiltere'de Watford forması da giyen 27 yaşındaki oyuncunun mutsuz olduğu öğrenilirken, Tufan'dan beklenmedik bir hamle geldi.

GÜNEŞ'E HABER YOLLADI

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İddiaya göre ligdeki yüksek tempoya uyum sağlayamayan ve bunu her fırsatta dile getiren Ozan Tufan, Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'e haber yolladı.

TRANSFER TELEFONU

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Eski hocasına telefonla ulaşan Ozan'ın Şenol Güneş'e "Orta saha arayışınızı duydum. Ben sizinle çok daha iyi bir performans göstereceğimi düşünüyorum. Eğer düşünürseniz buradayım hocam." dediği iddia edildi.

33 MAÇ 4 GOL

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Şenol Güneş'in de eski öğrencisini takımına istediği, Hull City'yle sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta 4 gol kaydetti.

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