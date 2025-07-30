Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray'a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı

Galatasaray'a katıldığı günden bu yana performansından çok saha dışı olaylarla gündeme gelen Alvaro Morata Yenikapı'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılmamış, bu durum Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Yıldız isim bu kez yine benzer bir konu ile gündeme geldi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Galatasaray, Serie A ekibi Como ile prensipte anlaştığı Alvaro Morata için olumsuz yanıt vermişti. Bu durum sonrası Morata, sarı kırmızılılara antrenman resti çekti.

'KALMA NİYETİ YOK'

Fabrizio Romano haberine göre; Morata, Como'ya transfer olmak için takımla antrenmana çıkmazken, yıldız ismin Galatasaray'da kalmak gibi bir niyetinin olmadığını bildirdi.

Como Başkanı Suwarso, Morata transferi için “Milan ve oyuncu ile anlaşma sağladık. Şimdi Milan ve Galatasaray’ın bir araya gelip transferi sonuçlandırması gerekiyor”

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kaya Temel'in haberine göre ise Morata'nın disiplinsiz davranışı devam ederse ihtar çekilerek cezai işlem uygulanacak.