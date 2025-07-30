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Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray'a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı

Galatasaray'ın Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak birçok kez saha dışı olaylarla gündeme gelen Alvaro Morata'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yıldız futbolcu Osimhen'in kadroya katılmasının kesinleşmesinin ardından son antrenmana katılmazken Galatasaray'da kalmak istemediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray'a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı
Berker İşleyen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a katıldığı günden bu yana performansından çok saha dışı olaylarla gündeme gelen Alvaro Morata Yenikapı'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılmamış, bu durum Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Yıldız isim bu kez yine benzer bir konu ile gündeme geldi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı 1

Galatasaray, Serie A ekibi Como ile prensipte anlaştığı Alvaro Morata için olumsuz yanıt vermişti. Bu durum sonrası Morata, sarı kırmızılılara antrenman resti çekti.

'KALMA NİYETİ YOK'

Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı 2

Fabrizio Romano haberine göre; Morata, Como'ya transfer olmak için takımla antrenmana çıkmazken, yıldız ismin Galatasaray'da kalmak gibi bir niyetinin olmadığını bildirdi.

Como Başkanı Suwarso, Morata transferi için “Milan ve oyuncu ile anlaşma sağladık. Şimdi Milan ve Galatasaray’ın bir araya gelip transferi sonuçlandırması gerekiyor”

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Büyük umutlarla kadroya katılmıştı! Osimhen haberini alınca Galatasaray a rest çekti: Antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı 3

Kaya Temel'in haberine göre ise Morata'nın disiplinsiz davranışı devam ederse ihtar çekilerek cezai işlem uygulanacak.

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