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Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda 3 bin 743 metrelik Türk bayrağı açıldı

30.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrağın 4 kilometrelik güzergahta 5 bine yakın kişi tarafından Dumlupınar Şehitliği'ne taşınması dronla görüntülendi

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 3 bin 743 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ), Türk Kızılay Kütahya Şubesi ve Avrupa Kütahyalılar Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan dev bayrağın, ilçe girişinden Dumlupınar Şehitliği'ne taşınması dronla görüntülendi.

Vali Ali Çelik, AA muhabirine, 30 Ağustos'un 100. yılının, zaferin kazanıldığı, bayrağın yere düşmediği topraklarda kutlandığını söyledi.

Kutlamalara yoğun ilgi olduğunu belirten Çelik, "Gençlerimiz yaklaşık 4 kilometrelik bir alan boyunca bayrağı taşıdı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerimizle beraber burada o bayrağı tekrar yere düşürmeyeceğimizi dünyaya mesaj olarak verdik. Buradaki ruh, burada yaşanılanlar, buradaki birlik beraberlik hem bizlere güven hem de geleceğe büyük bir umut veriyor." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da dev bayrağı yaklaşık 5 bin kişinin taşıdığını dile getirdi.

Üniversite olarak Büyük Zafer'in 100. yılında birçok etkinlik yaptıklarını anlatan Uysal, "Dünyanın en uzun bayrağını Dumlupınar'da açtık. Tüm halkımız küçüğünden büyüğüne, çocuğundan yaşlısına kadar, kadın, erkek ve tüm ülkemizden hatta yurt dışından da öğrencilerimiz buradaydı. Bu bayrağı gururla, zevkle taşıdık. Bu manzara karşısında şehitlerimizin ruhu şad oldu." diye konuştu.

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Kütahya Dumlupınar Türk bayrağı

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