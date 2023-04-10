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Büyük zıt anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

07.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede cümle kurarken onların daha anlaşılır ve net olması açısından bazı kelimelerin zıt anlamlıları da çok kullanılıyor. Bir kelimenin hem kendi anlamının hem de başka kelime ilişkilerinin çok iyi bilinmesi gereklidir. Büyük kelimesi Türkçede önemli bir yere sahiptir. Taşıdığı geniş anlamlarla dikkat çekiyor. Kullanım alanı çok olan büyük kelimesi zıt anlamlı olarak da cümlelerde geçiyor. Peki, büyük zıt anlamlısı nedir?

Büyük zıt anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Kendisi ve zıt anlamlıları çok kullanılan büyük kelimesi, eski Türkçede bedük “büyük” kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçede bedü- “büyümek” eyleminden eski Türkçe + Uk şeklindeki ekle türemiştir. 750 sene önce Ongin Yazıtı’ nda “bedük” şeklinde ilk kez kullanılmıştır. Büyük kelimesi en ve boy ölçüleri çok anlamına gelir. Büyük kelimesi, sıfat olarak da cümlelerde çok kullanılıyor. Bir ismin önünde onu niteleyecek şekilde kullanılabilir. Büyük kelimesinin anlamları şöyle ifade edilebilir:

  • Görkemli
  • İri
  • Ölçü, boyu ve kitlesi fazla olan
  • Değerce ve nitelikçe üstün olan
  • Şiddetli, ortalamayı aşan, yeğin ve çok
  • Nitelik ve değerce üstün olan
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Büyük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Büyüğün kendisinin dışında zıt anlamlılarına da cümlelerde çok yer veriliyor. Büyüğün zıt anlamlısı olan sözcükle cümleler daha anlamlı hale gelir. Büyük kelimesinin zıt anlamı olan 1 adet sözcük vardır. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

  • Küçük
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Büyüğün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Büyük kelimesinin zıt anlamlılarıyla birçok örnek cümle kurulabilir. Büyük zıt anlamlısı olan küçük kelimesiyle örnek cümleler:

  • O artık kendisine küçük bir dünya kurdu ve orada çok mutlu.
  • Minimal tasarımlarla donatılan küçük evler insana daha çok mutluluk veriyor.
  • Veteriner küçük köpeğimizin 1 yaşında olduğunu söyledi.
  • Küçük bir şehir olmasına rağmen orada yaşamaktan çok mutlu.
  • Küçük meseleleri büyütmeye asla gerek yok.
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