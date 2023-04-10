Büyük zıt anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Kendisi ve zıt anlamlıları çok kullanılan büyük kelimesi, eski Türkçede bedük “büyük” kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçede bedü- “büyümek” eyleminden eski Türkçe + Uk şeklindeki ekle türemiştir. 750 sene önce Ongin Yazıtı’ nda “bedük” şeklinde ilk kez kullanılmıştır. Büyük kelimesi en ve boy ölçüleri çok anlamına gelir. Büyük kelimesi, sıfat olarak da cümlelerde çok kullanılıyor. Bir ismin önünde onu niteleyecek şekilde kullanılabilir. Büyük kelimesinin anlamları şöyle ifade edilebilir:

Görkemli

İri

Ölçü, boyu ve kitlesi fazla olan

Değerce ve nitelikçe üstün olan

Şiddetli, ortalamayı aşan, yeğin ve çok

Nitelik ve değerce üstün olan

Büyük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Büyüğün kendisinin dışında zıt anlamlılarına da cümlelerde çok yer veriliyor. Büyüğün zıt anlamlısı olan sözcükle cümleler daha anlamlı hale gelir. Büyük kelimesinin zıt anlamı olan 1 adet sözcük vardır. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

Küçük

Büyüğün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Büyük kelimesinin zıt anlamlılarıyla birçok örnek cümle kurulabilir. Büyük zıt anlamlısı olan küçük kelimesiyle örnek cümleler: