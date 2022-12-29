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Ağrı zıt anlamlısı nedir? Ağrının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.12.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam konuları arasında yer alan zıt anlamlı kelimelerin doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir. Dilimizde birçok sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin bazılarının karşıt anlamlısı varken bazılarının olmayabilir. Anlam açısından birbirleriyle ters düşen kelimeler karşıt yani zıt anlamlı olarak tabir edilir. Bir sözcüğün karşıt manasını o sözcüğün cümle içerisinde kazandığı anlam belirlemektedir. Peki, konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan ağrı kelimesinin zıt anlamı var mı?

Ağrı zıt anlamlısı nedir? Ağrının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ağrı sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "ağrı, acı" anlamında kullanılan "aġrıġ" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde iki farklı ağrı kelimesi vardır ve birisi bir hissi ve duyguyu ifade ederken diğeri de Türkiye'nin illerinden birisini ifade eder. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir;

  • (İsim) Vücudun herhangi bir bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedilen şiddetli acı
  • (Özel isim) Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan şehir

Ayrıca ağrı sözcüğünün içerisinde geçtiği “ince ağrı", "bel ağrısı", "baş ağrısı", "ağrı kesici", "yürek ağrısı", "diş ağrısı", "ilk göz ağrısı" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

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Ağrı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam biliminde karşıt anlamlı olan kelimeler aykırı bir ikili ilişki içinde olan kelimeleri kapsayabilir. Mana açısından birbiriyle çelişen sözcüklerin çoğu zıt anlamlı olarak kabul edilir. Ağrı kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler yoktur. Bu bağlamda ağrı zıt anlamlısı olan ve ağrının karşıtı olan herhangi bir sözcük bulunmaz.

Birçok kişinin kafasını karıştıran konulardan biri olumsuzluk eki alan kelimelerin zıt anlamlı olarak kullanılmasıdır. Herhangi bir sözcüğün olumsuz hâli onun karşıt anlamlı olduğu manasına gelmez. Karşıt yani zıt anlamlı olabilmesi için her iki kelimenin birbiriyle mana açısından ters ilişki içerisinde olması gerekir.

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Ağrının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tersi olan kelimelere denilmektedir. Ağrının zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük yoktur. Ağrı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük olmadığı için örnek cümle veremeyiz. Ağrı sözcüğüyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Kızın karın ağrısı o kadar fazlaydı ki yerinde duramıyordu.
  • Dişim ağrıdığı için bugün işe gidemedim.
  • Annesi şiddetli kol ağrısından dolayı hastaneye gitmek zorunda kaldı.
  • Dünkü spordan kalan ağrılar beni çok fazla rahatsız etti.
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