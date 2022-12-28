Adi zıt anlamlısı nedir? Adinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adi sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça "ʿādī” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Adi sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla ya sıfat görevinde ya da mecaz manası ile kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Alelade, hiçbir niteliği olmayan, sıradan, değeri olmayan

(Mecaz) Aşağılık, kötü, alçak

(Mecaz) Bayağı, seviyesiz, hain

Adi sözcüğü ile oluşan "adi kesir, adi defter, adi suçlu, adi palanga, adi adım" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Adi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk dilinin doğru bir şekilde kullanılması için kelimelerin zıt anlamlılarını öğrenmek gerekir. Zıt anlamlı sözcükler adından da belli olduğu üzere birbirlerinin tam tersini anlatan kelimelere denir. Zıt anlamlı sözcüklerin öğrenilmesi ve cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Çoğunlukla zarf ya da sıfat görevinde kullanılan sözcüklerin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu bağlamda bakıldığı zaman adi zıt anlamlısı olan bir kelime dilimizde mevcut değildir. Adi kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılabilecek kelimeler yoktur.

“Değerli” ve “kaliteli” sözcükleri adi kelimesinin zıt anlamlıları olarak bilinse de aslında bu sözcükler adi zıt anlamlısı kelimeler değildir. Dolayısıyla konuşma ve yazma dilinde birçok kişi adi sözcüğünün karşıtı olarak bu sözcükleri kullanıyor olsa da bu kullanım yanlıştır. Zıt anlamlı olabilmesi için sözcüklerin birbirleri ile mana yönünden tam karşıt anlamlı olması gerekmektedir.

Adinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler mana açısından birbirleriyle çelişen sözcüklerdir. Adinin zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümle kuramayız. Adi sözcüğü ile ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: