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Büyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldı

19.06.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada'daki eski ilkokul binası olan Taş Mektep, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan restorasyon çalışmasının ardından törenle hizmete açıldı.

Büyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldı

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına bağlı "İBB Miras" ekipleri, 19. yüzyılda Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen, 1922 yılında belediye tarafından satın alınan, 1979'a kadar ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren Taş Mektep'te restorasyon çalışması başlattı.

Çalışmaların tamamlandığı mekanda düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile bazı vatandaşlar katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Adalar'ın kendileri için başından beri unutulmaz bir hazine olduğunu söyledi.

Burasının temsil ettiği değerleri korumada sorumlulukları olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'un tarihini çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere aktarmak da bizim sorumluluk alanlarımızın belki de ilk sıralarında bulunuyor. Bu bilinçle, adanın unutulmuş, biraz da kenara itilmiş bir yapısını hak ettiği değere kavuşturmak heyecan verici. Yani Taş Mektep'i, adaların yeni kültür merkezi, bir yaşam alanı, bir buluşma yeri, güzel anıların biriktirildiği, dünyanın çok güzel sanatçılarının belki bir kısım söyleşilerinin, buluşmalarının, sergilerinin olduğu bir yere dönüşmesi gerçekten heyecan verici." diye konuştu.

"KÜTÜPHANEMİZ, YÜZLERCE KİTABI VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAK"

Ekrem İmamoğlu, görevlilerin Taş Mektep'i daha dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ahşabından demir elemanlarına, yapısal çatlaklarından peyzajına, inanın her bir köşesine, her bir kirişine, ağacına özen gösterdiklerini gördüm. Taş Mektep, bugünden itibaren içinde sergi salonu, sanat alanları, kütüphanesi, kafesi, İstanbul Kitapçısı ve açık hava amfisiyle yeni nesil bir kültür merkezi haline dönüşecek. Burada bulunan kütüphanemiz, yüzlerce kitabı vatandaşlarımızla buluşturacak. Kütüphane kataloğuna çok yakında, özellikle ada mirasını anlatan ve adayla ilgili bilgi almak isteyenler için de güzel bir koleksiyon eklenecek. Alanda oluşturduğumuz Beltur Kafe, Taş Mektep ziyaretçilerine çok özenli lezzetler sunacak. Sergi salonumuz, buraya kültür faaliyetleri adına çok özel buluşmaları sağlayacak."


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Anahtar Kelimeler:
Büyükada açılış taş mektep

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