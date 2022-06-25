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Büyükçekmece açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

25.06.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Mimaroba önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mimaroba önlerinde makine arızası oluşan ve içinde iki kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.

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