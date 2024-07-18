Her detayı korkunç! Cani bakıcı 90 yaşındaki hasta kadına önce metal matarayla vurdu... Ardından yastıkla boğarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 90 yaşındaki Myra Thompson, bakıcısı Jayne Hill tarafından önce metal matarayla başına vurularak yaralandı. Ardından ise cani bakıcı yaşlı kadını yastıkla boğarak öldürdü. Ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalan bakıcı Liverpool Crown'da mahkemesinde yaşlı kadının parasını çaldığına yönelik iddialarla birlikte cinayet suçlamalarını reddetti.
Mahkemeye görüntülü görüşme üzerinden katılan Hill, 20 Eylül'de yeniden görülecek davaya kadar tutuklu kalmaya devam edecek. Thompson'un ölüm nedeni adli tıptaki rapora göre asfiksi olarak belirlendi.