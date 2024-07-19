Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Perdeleri açık bir şekilde +18 film izleyen komşularını cep telefonuyla kaydedip sitem etti! "Bilerek camları açıyorlar"

    Perdeleri açık bir şekilde +18 film izleyen komşularını cep telefonuyla kaydedip sitem etti! "Bilerek camları açıyorlar"

    19.07.2024 07:47
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Edirne'de Hollandalı baron "wanted" afişiyle aranıyor

    Edirne'de Hollandalı baron "wanted" afişiyle aranıyor

    Iraklı Türkmenler, DEAŞ'ın Musul'daki "katliam kuyusundan" yakınlarının cesetlerinin çıkarılmasını bekliyor

    Iraklı Türkmenler, DEAŞ'ın Musul'daki "katliam kuyusundan" yakınlarının cesetlerinin çıkarılmasını bekliyor

    Esnaf nar suyu için 1200 TL alınca turist şikayetçi oldu! Parası iade edildi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Esnaf nar suyu için 1200 TL alınca turist şikayetçi oldu! Parası iade edildi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 07:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde komşularının perdeleri açık bir şekilde +18 filmler izlediğini dile getiren bir kadın duruma sitem etti. Genç kadının sitemi sosyal medyada beklediği karşılığı bulmadı. Kullanıcıların büyük bölümü kadını haksız bulduğunu dile getirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir kadın komşularının perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli filmler izlemesini cep telefonuna kaydederek o anlara sitem etti. Komşusunun bilerek perdeleri açık bıraktığını söyleyen kadın, "Annem kapat midem kalktı ayağa. Bilerek camları açıyorlar arkadaşlar. Bize burada sergiliyorlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize oradan bakıyor. Balkonda oturamıyoruz. Böyle bir rezillik görülmedi" dedi.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoyu çeken kadını haksız bulduğunu söyleyerek yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adamın evi isterse çıplak gezer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bakmasın komşular adamın evi istediğini yapar" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

    Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

     Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi

    Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi

     Sevgilisinin ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi

    Sevgilisinin ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi

     Doğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadı

    Doğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadı

     İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

    İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Sokaklarını bomboş kaldı! "Esnaf düşünsün"Sokaklarını bomboş kaldı! "Esnaf düşünsün"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump başkan adayı olmayı resmen kabul etti

    Suikast girişiminin ardından bir ilk! Trump başkan adayı olmayı resmen kabul etti

    Arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek öldü

    Arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek öldü

    Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrenince kahroldu

    Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrenince kahroldu

    Görüntüler büyük tepki çekti! Kendini küçük çocuğa zorla öptüren Duygu Özgül Kalebayır tutuklandı

    Görüntüler büyük tepki çekti! Kendini küçük çocuğa zorla öptüren Duygu Özgül Kalebayır tutuklandı

    Tek belirtisi vardı: Şarkı söyleyememek!6 ay sonra vefat etti

    Tek belirtisi vardı: Şarkı söyleyememek!6 ay sonra vefat etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.