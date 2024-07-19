Perdeleri açık bir şekilde +18 film izleyen komşularını cep telefonuyla kaydedip sitem etti! "Bilerek camları açıyorlar"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir kadın komşularının perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli filmler izlemesini cep telefonuna kaydederek o anlara sitem etti. Komşusunun bilerek perdeleri açık bıraktığını söyleyen kadın, "Annem kapat midem kalktı ayağa. Bilerek camları açıyorlar arkadaşlar. Bize burada sergiliyorlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize oradan bakıyor. Balkonda oturamıyoruz. Böyle bir rezillik görülmedi" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoyu çeken kadını haksız bulduğunu söyleyerek yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adamın evi isterse çıplak gezer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bakmasın komşular adamın evi istediğini yapar" yorumunu yaptı.