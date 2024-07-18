Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrendi! "Oğlunun benden büyük olması beni şaşırttı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam evlendiği karısının gerçek yaşını öğrendikten sonra kahroldu.

Karısının yaşının büyük olduğunu ancak aralarında 25 yıllık yaş farkı olduğunu bilmediğini dile getiren adam, "Evlendikten sonra aldatıldım. Eve gelmedi ve sevgilisine kaçtığını düşünüyorum. Benden 25 yaş büyük olduğunu bilmiyordum. Gerçek yaşını benden saklamış" dedi.

Evliliğinin maddi açıdan da kendisini zorladığını dile getiren 25 yaşındaki adam, "Eşim çeyiz parasını iade etmek için herhangi bir adım atmadı. Gerçekten zor durumdayım" diye konuştu.



