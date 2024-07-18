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    4. Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrendi! "Oğlunun benden büyük olması beni şaşırttı"

    Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrendi! "Oğlunun benden büyük olması beni şaşırttı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 09:30
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    Çin'in Henan eyaletinde ismi açıklanmayan 25 yaşındaki bir adam evlendikten birkaç gün sonra eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşadı. Eşini aramasına rağmen bir türlü bulamadığını dile getiren adam ona dair öğrendiği gerçekle yıkıldı. Karısının gerçek yaşını öğrenen adam gözyaşları içinde, "Oğlunun benden büyük olması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.

    Evlendikten günler sonra eşinin sakladığı sırrı öğrendi! "Oğlunun benden büyük olması beni şaşırttı"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam evlendiği karısının gerçek yaşını öğrendikten sonra kahroldu.

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    Karısının yaşının büyük olduğunu ancak aralarında 25 yıllık yaş farkı olduğunu bilmediğini dile getiren adam, "Evlendikten sonra aldatıldım. Eve gelmedi ve sevgilisine kaçtığını düşünüyorum. Benden 25 yaş büyük olduğunu bilmiyordum. Gerçek yaşını benden saklamış" dedi.

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    Evliliğinin maddi açıdan da kendisini zorladığını dile getiren 25 yaşındaki adam, "Eşim çeyiz parasını iade etmek için herhangi bir adım atmadı. Gerçekten zor durumdayım" diye konuştu.

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