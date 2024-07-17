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    4. Korkunç olay! İskeleden düşen adamın gövdesinin tamamına demir çubuk saplandı... İç organları delindi

    Korkunç olay! İskeleden düşen adamın gövdesinin tamamına demir çubuk saplandı... İç organları delindi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 12:02
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    Brezilya'da 57 yaşında bir adam, iş yerinde düştükten sonra iç organlarının birçoğunu delen keskin bir çubuğa saplandı. Demir çubuk tesadüf eseri kalbini kıl payı sıyırınca 57 yaşındaki adam hayatta kalmayı başardı.

    Korkunç olay! İskeleden düşen adamın gövdesinin tamamına demir çubuk saplandı... İç organları delindi

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da bir inşaatta görev yapan ismi açıklanmayan 57 yaşındaki bir adam 5 metre yüksekten düştü ve 60 cm uzunluğundaki demir çubuğa saplandı. Röntgen görüntüleri demir çubuğun anüs ve skrotum arasındaki bölge olan perineumunu delindiğini gösterdi. Çubuk daha sonra gövdesinden yukarı çıktı ve karaciğerine ve diyaframın bir kısmına girdi ancak kalbini kıl payı ıskaladı.

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    Adam acil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cerrahi operasyonlarla çubuk gövdesinden çıkartıldı.

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    İyileşen adam 3 gün sonra yoğun bakımdan çıkartılırken yerel yetkililerin son derece nadir olarak tanımladığı korkunç olaydan 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya
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