Sınıfta büyük ihmal! Öğrencinin üzerine tavan vantilatörü düştü... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrinin Sehore bölgesindeki Pushpa Ortaokulu'nda yaşanan kaza korku dolu anlara neden oldu. Olay öğrencilerin ders işlediği sırada tavan vantilatörünün düşmesiyle yaşandı. Olay öğrenci ve öğretmende büyük panik yaratırken düşen vantilatörün eline temas etmesi sonucu bir öğrencinin hafif yaralandığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan öğrenci hemen tedavi altına alındı ve olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, okul yönetimine tesis genelinde kurulu tüm tavan vantilatörlerinde kapsamlı kontroller yapması talimatını verdi.