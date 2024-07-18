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    4. Sınıfta büyük ihmal! Öğrencinin üzerine tavan vantilatörü düştü... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    Sınıfta büyük ihmal! Öğrencinin üzerine tavan vantilatörü düştü... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 11:47
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    Hindistan'daki bir ortaokulda ders işlendiği sırada korkunç bir kaza yaşandı. Sınıfta bulunan güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde tavan vantilatörünün beklenmedik bir şekilde öğrencilerin üzerine düştü.

    Sınıfta büyük ihmal! Öğrencinin üzerine tavan vantilatörü düştü... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrinin Sehore bölgesindeki Pushpa Ortaokulu'nda yaşanan kaza korku dolu anlara neden oldu. Olay öğrencilerin ders işlediği sırada tavan vantilatörünün düşmesiyle yaşandı. Olay öğrenci ve öğretmende büyük panik yaratırken düşen vantilatörün eline temas etmesi sonucu bir öğrencinin hafif yaralandığı ifade edildi.

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    İsmi açıklanmayan öğrenci hemen tedavi altına alındı ve olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, okul yönetimine tesis genelinde kurulu tüm tavan vantilatörlerinde kapsamlı kontroller yapması talimatını verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan
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