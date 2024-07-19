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    4. Hırsız sert kayaya çarptı! Ev sahibi asker çıktı... Hırsızı kıskıvrak yakalarak direğe bağlayıp polislerin gelmesini bekledi

    Hırsız sert kayaya çarptı! Ev sahibi asker çıktı... Hırsızı kıskıvrak yakalarak direğe bağlayıp polislerin gelmesini bekledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 10:10
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    Tayland'ın Udon Thani bölgesinde hırsızlık vakası ev sahibinin şüpheliyi direğe bağlayarak polisleri beklemesiyle sona erdi. Ev sahibi olan Çavuş Udom Thongthip, eşi ve kardeşinin evlerinde bir hırsız olduğunu söylemesi üzerine duruma anında müdahale etti. Ev sahibinin asker olduğunu bilmeyen hırsız ise sert kayaya çarptı.

    Hırsız sert kayaya çarptı! Ev sahibi asker çıktı... Hırsızı kıskıvrak yakalarak direğe bağlayıp polislerin gelmesini bekledi

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Udon Thani bölgesinde vardiyasını yeni bitirip evine döndüğü sırada eşinin ve kardeşinin telefon ederek mülkünde bir hırsız olduğunu bildirmesi üzerine Çavuş Udom Thongthip duruma anında müdahale etti. Aracını evin önüne park eden ve hırsızın fark etmemesi için bahçe çitinin üzerinden atlayarak mülke giren Thongthip hırsızı kıskıvrak yakaladı.

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    Kimliği Manop Lakhonsi olarak teşhis edilen 42 yaşındaki hırsız 29 yaşındaki Çavuş Udom Thongthip ve 18 yaşındaki Theppitak Naprom tarafından etkisiz hale getirilerek iple direğe bağlandı.

    Thongthip, kayınbiraderi ve komşularıyla birlikte yakalayarak bağladıkları hırsızı polisin almasını olay yerinde bekledi. Yerel polis Manop'u gözaltına aldı ve soruşturmayı Udon Thani Polis Karakolu'nda sürdürdü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
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