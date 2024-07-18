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    4. Kan donduran detaylar! 15 yaşındaki Taylandlı genç kız aşk üçgeni yüzünden bıçaklanarak öldürüldü

    Kan donduran detaylar! 15 yaşındaki Taylandlı genç kız aşk üçgeni yüzünden bıçaklanarak öldürüldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.07.2024 13:25
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    Tayland'ın merkezindeki Pathum Thani 16 yaşındaki bir genç, aşk üçgeni yüzünden 15 yaşındaki bir çocuğu bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. 15 yaşındaki kız hayatını kaybederken onun yanında bulunan 16 yaşındaki bir başka gençte yakalandı. Mağdur olan 16 yaşındaki gencin annesi olaya bir aşk üçgeninin neden olduğunu iddia etti.

    Kan donduran detaylar! 15 yaşındaki Taylandlı genç kız aşk üçgeni yüzünden bıçaklanarak öldürüldü

    MYNET|DIŞ HABERLER Motosikletiyle bir pazara giderken yolun ortasında devrilmiş bir motosiklet gördüğünü anlatan görgü tanığı olay yerinde bir kadın ve iki erkeğin tartıştığını söyelerek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise yol kenarındaki hendekte göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan genç bir kadın gördü. Sağlık görevlileri, yaralarının ciddiyeti nedeniyle Sarawut'un hayatını kurtaramadı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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    ANNE AŞK ÜÇGENİNE DİKKAT ÇEKTİ

    Sarawut'un 37 yaşındaki annesi Tatiya, ThaiRath'a yaptığı açıklamada, bıçaklama olayının yaşları 15 ila 16 arasında değişen üç gencin arasında yaşanan bir aşk üçgeninden kaynaklandığını dile getirdi. 16 yaşındaki genç o günün ilerleyen saatlerinde polise teslim oldu. Şu anda sorgulanıyor ve henüz suçlanmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
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