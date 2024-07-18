Kan donduran detaylar! 15 yaşındaki Taylandlı genç kız aşk üçgeni yüzünden bıçaklanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Motosikletiyle bir pazara giderken yolun ortasında devrilmiş bir motosiklet gördüğünü anlatan görgü tanığı olay yerinde bir kadın ve iki erkeğin tartıştığını söyelerek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise yol kenarındaki hendekte göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan genç bir kadın gördü. Sağlık görevlileri, yaralarının ciddiyeti nedeniyle Sarawut'un hayatını kurtaramadı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE AŞK ÜÇGENİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sarawut'un 37 yaşındaki annesi Tatiya, ThaiRath'a yaptığı açıklamada, bıçaklama olayının yaşları 15 ila 16 arasında değişen üç gencin arasında yaşanan bir aşk üçgeninden kaynaklandığını dile getirdi. 16 yaşındaki genç o günün ilerleyen saatlerinde polise teslim oldu. Şu anda sorgulanıyor ve henüz suçlanmadı.