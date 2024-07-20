Sosyal medyadan kalp krizi geçirdiği anları paylaştı! "Başıma gelen en korkunç şey" diyerek yayınladı: "Acı çekiyordum ve panikledim"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan kalp krizi geçirdiği anları paylaşan bir adamın görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. O anlara karşı izleyicileri uyarmak isteyen Bruno, "Bu, başıma gelen en korkunç şey. Bugün yeni bir video için prova yaparken, bu semptomların kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Acı çekiyordum ve panikledim. Öleceğimi sanıyordum." açıklamasını yaptı.

2015 yılında çekilen görüntüler yeniden sosyal medyada gündem yaratırken kameraya dönen Bruno'nun konuşmakta zorluk yaşadığı ve göğsünü tuttuğu görüldü.

Videonun devamında adamın çok şiddetli bir acı çektiği açıkça görülüyor. Görüntülerin sonrasında açıklamasını sürdüren Bruno, "Neyse ki oda arkadaşım erken eve geldi ve hemen 112'yi aradı.Şu an iyiyim ama ailemde kalp hastalığı olduğu için hayatımın geri kalanında dikkatli olmam gerekiyor. Dikkatli olun!" dedi.