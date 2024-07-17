10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak öldürdü! "Üzerine yatıyordum çünkü yaramazlık yapıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis eyaletinde 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson isimli bir kadın 10 yaşındaki evlatlık oğlu Dakota Levi Stevens'i öldürme suçuyla tutuklandı. Indianapolis Star gazetesinin haberine göre, 150 kilo ağırlığındaki Wilson, 10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine dakikalarca oturduğu için onu boğduğu iddiasıyla bu hafta dikkatsizce adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor.

Wilson'un 40 kilo ağırlığındaki küçük çocuğunun çığlık atması üzerine sosyal hizmet görevlisini aramayı denediği iddia edildi ancak çocuğun sonunda hareket etmeyi bıraktığı belirtildi. Fox 8'e göre Wilson 112'i aradığında "Üzerine yatıyordum çünkü yaramazlık yapıyordu" dedi.