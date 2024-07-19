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    4. Koronavirüsü bilen kahin Athos Salome küresel kesintiye aylar öncesinde söyledi! Yine tahmini doğru çıktı

    Koronavirüsü bilen kahin Athos Salome küresel kesintiye aylar öncesinde söyledi! Yine tahmini doğru çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 13:28
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    Microsoft’un sisteminde yaşanan sıkıntı dünya genelinde büyük bir yazılım arızasına neden oldu. Dünyanın konuştuğu olayı "Yaşayan Nostradamus" lakabıyla tanınan kahin Athos Salome'un aylar öncesinde tahmin ettiği iddia edildi. Kahinin 2024 öngörülerinde "üç günlük karanlık" olarak nitelendirdiği küresel teknoloji krizi yer aldı.

    Koronavirüsü bilen kahin Athos Salome küresel kesintiye aylar öncesinde söyledi! Yine tahmini doğru çıktı

    MYNET|DIŞ HABERLER "Yaşayan Nostradamus" lakabıyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Brezilyalı kahin Athos Salome dünyanın siber savaşın eşiğinde olduğu iddia ederek 2024 yılı için "üç günlük karanlık" öngörmüştü. Koronavirüsü, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü öngören kahinin dünyayı yakından ilgilendiren teknoloji krizine dair öngörüsü yeniden sosyal medyadan gündem oldu.

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    "DÜNYA ÜZERİNDE YIKICI ETKİLERE SAHİP OLABİLİR"

    36 yaşındaki kahin bu yılın başlarında MailOnline'a yaptığı açıklamada, Elektromanyetik Darbe teknolojisi (EMP) gibi savaş alanındaki gelişmelerin dünya üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabileceğini söylemişti. 2024 yılında yaşanacağını öngördüğü elektrik kesintisinin, EMP teknolojisiyle ilgili denemelere ve savaştan zarar görmüş ülkeler arasında artan gerginliğin, Üçüncü Dünya Savaşı'na benzer büyük çaplı bir çatışmanın önünü açma potansiyeline işaret ettiğini açıklamıştı.

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