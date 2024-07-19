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    4. Ünlü tatil beldesi Bodrum'un sokaklarını bomboş kaldı! O anları cep telefonuyla kaydetti... "Şimdi esnaf düşünsün"

    Ünlü tatil beldesi Bodrum'un sokaklarını bomboş kaldı! O anları cep telefonuyla kaydetti... "Şimdi esnaf düşünsün"

    19.07.2024 08:02
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 08:02
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    Türkiye'nin en ünlü tatil lokasyonlarından biri olan Bodrum'da bu yıl yaz sezonu geç açıldı. Sezonun gelmesiyle birlikte Bodrum sokaklarının bomboş olması sosyal medyada dikkatleri çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı Bodrum'un boş sokaklarını kaydederek, "Şimdi esnaf düşünsün" notunu eklediği paylaşımıyla viral oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Bodrum'un bu yıl kalabalığından eser olmadığı görüldü. Yunanistan'nın kapı vizesi uygulamasının etkisiyle Türkler'in komşuda tatile yönelmesiyle Bodrum sokakları boş kaldı. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının biri gönderiye, "Kuşadası da böyle. Pandemi günleri gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "2-3 sezon böyle giderse belki fiyatlar düşer" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gündüzleri tenha oluyor bir de akşam görmek lazım" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Bodrum
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