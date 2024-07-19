Ünlü tatil beldesi Bodrum'un sokaklarını bomboş kaldı! O anları cep telefonuyla kaydetti... "Şimdi esnaf düşünsün"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Bodrum'un bu yıl kalabalığından eser olmadığı görüldü. Yunanistan'nın kapı vizesi uygulamasının etkisiyle Türkler'in komşuda tatile yönelmesiyle Bodrum sokakları boş kaldı. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcılarının biri gönderiye, "Kuşadası da böyle. Pandemi günleri gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "2-3 sezon böyle giderse belki fiyatlar düşer" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gündüzleri tenha oluyor bir de akşam görmek lazım" yorumunda bulundu.