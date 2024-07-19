Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Bu sefer de karısını karıştırdı... Başka bir kadını öpmek üzereyken eşi son anda müdahale etti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in ortaya çıkan yeni görüntüsünde mavi takım elbise giymiş bir kadınla sohbet ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise 81 yaşındaki başkan kadını öpecek gibi öne doğru eğiliyor. Tam bu sırada ise First Lady Jill Biden araya girerek Joe Biden'ı uyarıyor. Karısını bir anda yanında gören başkanın şaşkınlığı yüzüne yansırken o anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere ilgi göstererek yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu durum gittikçe kötüleşiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karısıyla karıştırarak neredeyse başka bir kadını öpüyordu" yorumunda bulundu.