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    4. Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Bu sefer de karısını karıştırdı... Başka bir kadını öpmek üzereyken eşi son anda müdahale etti

    Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Bu sefer de karısını karıştırdı... Başka bir kadını öpmek üzereyken eşi son anda müdahale etti

    19.07.2024 11:02
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 11:02
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya çıkan yeni bir görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Videoda Biden'in eşi Jill Biden zannettiği bir kadını öpmek üzereyken First Lady'nin araya girerek onu uyardığı anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutulan görüntülere dair henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in ortaya çıkan yeni görüntüsünde mavi takım elbise giymiş bir kadınla sohbet ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise 81 yaşındaki başkan kadını öpecek gibi öne doğru eğiliyor. Tam bu sırada ise First Lady Jill Biden araya girerek Joe Biden'ı uyarıyor. Karısını bir anda yanında gören başkanın şaşkınlığı yüzüne yansırken o anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere ilgi göstererek yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu durum gittikçe kötüleşiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karısıyla karıştırarak neredeyse başka bir kadını öpüyordu" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Joe Biden
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