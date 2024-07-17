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    4. Yaşadığı korkunç kazanın sonrasında beden dışı deneyimini anlattı! "Hiçbir şeyin olmadığı bir yere doğru süzüldüm"

    Yaşadığı korkunç kazanın sonrasında beden dışı deneyimini anlattı! "Hiçbir şeyin olmadığı bir yere doğru süzüldüm"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 09:12
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    34 yaşındaki Willow Caelan iş çıkışında evine doğru giderken bir arabanın aracına arkadan çarpmasının ardından adeta ölümden döndü. Vücudu arabadan fırlayan ve 40 metre uzağa sürüklenen kadın yaşadığı beden dışı deneyimini anlattı. Kendisine doğru hızla gelen bir tırın son gördüğü görüntü olduğunu dile getiren Caelan, "Hiçbir şeyin olmadığı bir yere doğru süzüldüm" dedi.

    Yaşadığı korkunç kazanın sonrasında beden dışı deneyimini anlattı! "Hiçbir şeyin olmadığı bir yere doğru süzüldüm"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 34 yaşındaki Willow Caelan isimli bir kadın işinden evine doğru dönerken korkunç bir kaza yaşadı. Aracından fırladıktan sonra akan trafiğe sürüklendiğini ve bir tırın çarpması sonucunda genç kadın beyin sarsıntısı geçirdi, görme kaybı yaşadı ve omurgası ezildi.

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    Acıdan başka bir şey hissetmediğini ifade eden Caelan, "Sanki sadece saf bilinç ve sevgiymişim gibi hissettim, vücudu olan bir insan değilmişim gibi. Sanki Tanrı'yla veya daha büyük evrenin bir biçimiyle bağlantı kurmak için boşluğa doğru yüzüyormuşum gibiydi.Hiçbir şey göremiyordum veya duyamıyordum ama karanlık, rahatlatıcı ve sıcak olduğunu hatırlıyorum. İnanılmaz derecede rahatlatıcıydı. Sonunda huzura kavuşmuştum. Artık endişelenmiyordum ve hiçbir şeyi sorgulamıyordum. Sanki cennetteydim" dedi.

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    Olaydan sonraki günlerde hayatındaki herkesin, arkadaşları ve ailesi de dahil, kendisine 'yabancı' gibi göründüğünü ifade eden Caelan, "Davranışlarım ve herkesle konuşma biçimim farklıydı. Kısa sürede hayata dair benzersiz bir farkındalık kazandığımı fark ettim. Sanki her şey yeniydi; renkler daha parlaktı, daha amaçlı hale gelmiştim ve her şeyi deneyimlemek istiyordum. Burada ne kadar zamanımızın kaldığını asla bilemeyeceğimiz açıkça ortaya çıktı" diye konuştu.

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