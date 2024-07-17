Hamile kadın kocasını başka bir kadınla yakınlaşırken yakaladı! O anları saniye saniye kaydederek sosyal medyadan ifşa etti

TikTok'ta 'kellysophiaava' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kelly Smith isimli bir kadın sahilde bir kadınla yakınlaşan kocasını kıskıvrak yakaladı.

Kadının görüntülerde kocası ve sevgilisini önce uzaktan kaydettiği ardından ise yanlarına gittiği görüldü. Kocasının yanına giden Smith, "Bu da kim?" diye sordu. Adamın yanındaki kadının sevgilisi olduğunu söyleyerek duruma tepki göstermesi üzerine Smith, "Ben onun dokuz aylık hamile karısıyım. Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Hamile karnını işaret ederek sinirlenmesi üzerine aldatan eş kadının sakinleştirmek için ayağa kalktı. Smith ise, "Boşanıyoruz. Boşandık. Sen iğrenç bir insansın. 15 yıldır birlikteydik. 15 koca yıl" dedi. Sosyal medyada gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve kullanıcılar yorumlarda Smith'i destekledi.