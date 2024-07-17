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    4. Hamile kadın kocasını başka bir kadınla yakınlaşırken yakaladı! O anları saniye saniye kaydederek sosyal medyadan ifşa etti

    Hamile kadın kocasını başka bir kadınla yakınlaşırken yakaladı! O anları saniye saniye kaydederek sosyal medyadan ifşa etti

    17.07.2024 09:41
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 09:41
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    Dokuz aylık hamile bir kadın, sahilde başka bir kadınla yakınlaşan kocasına adeta pusu kurdu. İhaneti saniye saniye cep telefonuyla kaydeden kadın o anları TikTok'tan ifşa etmeyi ihmal etmedi.

    TikTok'ta 'kellysophiaava' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kelly Smith isimli bir kadın sahilde bir kadınla yakınlaşan kocasını kıskıvrak yakaladı.

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    Kadının görüntülerde kocası ve sevgilisini önce uzaktan kaydettiği ardından ise yanlarına gittiği görüldü. Kocasının yanına giden Smith, "Bu da kim?" diye sordu. Adamın yanındaki kadının sevgilisi olduğunu söyleyerek duruma tepki göstermesi üzerine Smith, "Ben onun dokuz aylık hamile karısıyım. Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

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    Hamile karnını işaret ederek sinirlenmesi üzerine aldatan eş kadının sakinleştirmek için ayağa kalktı. Smith ise, "Boşanıyoruz. Boşandık. Sen iğrenç bir insansın. 15 yıldır birlikteydik. 15 koca yıl" dedi. Sosyal medyada gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve kullanıcılar yorumlarda Smith'i destekledi.

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