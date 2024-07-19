Kendisi 42 sevgilisi 22 yaşında! Çektikleri video sosyal medyada gündem oldu... "Genç sevgili yapın sizi bir ömür boyu taşısın"

TikTok'ta son dönemde 'Winx Club' çizgi filminde Brandon ve Stella'nın bir sahnesi kullanıcılar tarafından yeniden canlandırılarak akım haline geldi. 42 yaşında bir kadının 22 yaşındaki sevgilisinin kendisini kucağında taşıdığı anları "Genç sevgili yapın sizi bir ömür boyu taşısın" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Sosyal medyada viral olan görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşkın yaşı yokmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annesi zannettim" yorumunda bulundu.