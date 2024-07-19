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    4. Kendisi 42 sevgilisi 22 yaşında! Çektikleri video sosyal medyada gündem oldu... "Genç sevgili yapın sizi bir ömür boyu taşısın"

    Kendisi 42 sevgilisi 22 yaşında! Çektikleri video sosyal medyada gündem oldu... "Genç sevgili yapın sizi bir ömür boyu taşısın"

    19.07.2024 10:41
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.07.2024 10:41
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir akım videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 'Winx Club' çizgi filminde Brandon ve Stella'nın bir sahnesini canlandıran çiftin görüntüleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kendisinin 42 sevgilisinin 22 yaşında olduğunu iddia eden kadın, erkek arkadaşının onu taşıdığı anları paylaştı.

    TikTok'ta son dönemde 'Winx Club' çizgi filminde Brandon ve Stella'nın bir sahnesi kullanıcılar tarafından yeniden canlandırılarak akım haline geldi. 42 yaşında bir kadının 22 yaşındaki sevgilisinin kendisini kucağında taşıdığı anları "Genç sevgili yapın sizi bir ömür boyu taşısın" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

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    Sosyal medyada viral olan görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşkın yaşı yokmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annesi zannettim" yorumunda bulundu.

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